"Світ без Путіна був би кращий": міністр оборони Німеччини - про російського диктатора

Пісторіус також заявив, що його не лякає ядерна війна.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що якби російського диктатора Путіна не було, то світ був би значно кращим.

Про це він сказав в інтерв'ю BILD.

Німецький міністр оборони вважає, що Україна повинна перемогти у війні проти російських окупантів. На запитання журналіста, чи був би світ кращим, якби не було диктатора Путіна, той відповів, що так.

"Мені це здається, це можна сказати без вагань та компромісів, так", - сказав Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини також зазначив, що його не лякає ядерна війна з Росією.

"Одне - те, що відбувається всередині, а інше - те, що відбувається у пропаганді. Зрештою ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками", - пояснив Пісторіус.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини у вівторок, 7 лютого, офіційно схвалив передавання Україні до 178-ми бойових танків Leopard 1 A5. Втім, кількість одиниць техніки залежатиме від необхідних ремонтних робіт.

Також міністр оборони України Олексій Резніков анонсував 7 лютого багато позитивних для держави новин за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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