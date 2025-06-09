"Світ буде здивований": генерал анонсував нові спецоперації України проти Росії

Спецоперації СБУ / © ТСН

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Українські спецслужби готують нові операції проти РФ. Найближчим часом відбудеться те, що здивує світ.

Про це заявив в етері “КИЇВ24” Петро Гаращук, генерал-майор у відставці.

“Я не хочу розкривати тут таємниці, про які я знаю, про роботи наших спецслужб. Але я глибоко переконаний, що в планах роботи наших спецслужб є ще інші, більш важливі плани, які мають найближчим часом відбутися. Світ буде здивований”, — наголосив він.

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Гаращук переконаний, що попри намагання РФ захопити всі території України, це нездійсненно. Вони не можуть перемогти наших воїнів та українське населення.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина», у межах якої була уражена російська стратегічна авіація. За оцінками західних експертів і аналітичних центрів, зокрема НАТО та NBC News, достовірно підтверджено знищення щонайменше 10–13 літаків. Супутникові знімки компаній Planet Labs та Maxar вказують на серйозні пошкодження авіабаз “Біла” в Іркутській області та “Оленья” на півночі Росії — об’єкти, що розташовані за 1200–2500 км від України.

За декілька днів, 3 червня, було завдано удару по Кримському мосту. Це третя атака за час повномасштабної війни.