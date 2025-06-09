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- Війна
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"Світ буде здивований": генерал анонсував нові спецоперації України проти Росії
Удари по військових об’єктах Росії мають продовжуватися доти, поки агресор не втратить можливість обстрілювати мирних українців та наступати на фронті.
Українські спецслужби готують нові операції проти РФ. Найближчим часом відбудеться те, що здивує світ.
Про це заявив в етері “КИЇВ24” Петро Гаращук, генерал-майор у відставці.
“Я не хочу розкривати тут таємниці, про які я знаю, про роботи наших спецслужб. Але я глибоко переконаний, що в планах роботи наших спецслужб є ще інші, більш важливі плани, які мають найближчим часом відбутися. Світ буде здивований”, — наголосив він.
Гаращук переконаний, що попри намагання РФ захопити всі території України, це нездійсненно. Вони не можуть перемогти наших воїнів та українське населення.
Нагадаємо, 1 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина», у межах якої була уражена російська стратегічна авіація. За оцінками західних експертів і аналітичних центрів, зокрема НАТО та NBC News, достовірно підтверджено знищення щонайменше 10–13 літаків. Супутникові знімки компаній Planet Labs та Maxar вказують на серйозні пошкодження авіабаз “Біла” в Іркутській області та “Оленья” на півночі Росії — об’єкти, що розташовані за 1200–2500 км від України.
За декілька днів, 3 червня, було завдано удару по Кримському мосту. Це третя атака за час повномасштабної війни.