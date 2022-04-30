Світ готовий допомогти врятувати людей з Маріуполя, але Путін відкидає всі пропозиції — Подоляк

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі від бомбардувань окупнтів, але російська сторона відкидає всі пропозиції.

За його словами, президент України Володимир Зеленський та очільник ОП постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли Україні переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя.

Про це повідомляє партія "Слуга народу" на своєму сайті.

"Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити (визволити людей з Маріуполя - ред.). Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції", – сказав Подоляк.

За його словами, росіяни цілком закриті, неготові розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і "Азов".

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"Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення Азовсталі. Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати", – наголошує Подоляк.

Попри це, керівництво України спільно зі світовими лідерами не полишає спроб домовитися з окупантами про порятунок людей в Маріуполі.

"У світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів, які готові виконати посередницьку місію в Маріуполі. Тобто ми їдемо туди, і десятки світових лідерів готові стояти поряд з нами, щоб ми забрали людей. Світ хоче допомогти розв’язати цю велику гуманітарну катастрофу", – запевнив Подоляк.

Нагадаємо, за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Однак Путін відповідав, що не може гарантувати його безпеки.

Волонтер врятував близько тисячі людей з окупованого Маріуполя

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