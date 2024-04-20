Світ хоче обдурити Україну і змусити її піти на перемир'я — бізнесмен з Харкова

Український бізнесмен Юрій Сапронов висловив свої занепокоєння щодо можливих спроб світової спільноти домовитися з Росією про "замирення" війни в Україні шляхом територіальних поступок.

Світ наполегливо веде Україну до мирних переговорів з Росією, внаслідок яких ми можемо втратити свої території.

Про це заявив відомий український бізнесмен Юрій Сапронов в коментарі ТСН.ua.

"Нас точно наполегливо ведуть туди, причому ведуть на умовах втрати територій по лінії зіткнення на той момент", - зазначив Сапронов.

Він припускає, що мирна угода може нагадувати ситуацію з Корейською війною, коли між Північчю та Півднем досі немає підписаного мирного договору чи остаточного узгодження кордонів.

Бізнесмен вбачає в цьому спробу "обдурити" Україну, змусивши її піти на перемир'я, тоді як Росія матиме час на переформатування своїх сил.

"Росіяни за цей час теж переформатуються, але сподіваюся і ми станемо сильнішими", - додав він.

Сапронов висловив занепокоєння, що Захід побоюється надати Україні більше важкої зброї через ризик ескалації з боку Росії та можливого застосування тактичної ядерної зброї.

"Мені здається, що світ боїться, що якщо нам умовно завтра дадуть 100 F-16, ще 20 Patriot, 10 NASAMS і 20 Iris, я думаю, що ми їх відсунемо протягом 2 тижнів до кордону. Але що зробить та скажена собака, яка в бункері сидить - ніхто не знає. Чи буде застосовано тактичну ядерну зброю? Ми, можливо, на це "забили", але світ сильно боїться, американці бояться. Ніхто не знає, що ця мавпа з гранатою зробить, це божевільна людина", - прокоментував Сапронов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МІЛЬЙОНЕР САПРОНОВ: Нас упорно ведут к миру с Россией! Украина должна стать Израилем!

Нагадаємо, публічно Кремль начебто ніколи не відмовлявся від переговорів. Проте не з Україною, а зі США, й не про закінчення війни, а про переділ карти Європи. Тому заяви Москви про начебто готовність домовлятися – це великий блеф, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

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