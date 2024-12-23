Світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та КНДР: Зеленський про загрозу для інших країн

Небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою, зазначив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки, яку він провів 23 грудня, доповідав Головком Олександр Сирський – щодо фронту та щодо районів Курської операції. На Курщині є вже більше 3 тисяч поранених та убитих північнокорейських солдатів. Росія їх просто утилізує у штурмах.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні до українців у понеділок, 23 грудня.

"Чому корейці повинні воювати за Путіна, жодна нормальна людина на землі не відповість. І на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї, – зазначив він. – Хоча для кожної держави і поруч із Корейським півостровом для Китаю, для інших, також державам у нашому регіоні та будь-де у світі це загроза. Те, що Москва передає військові технології в Північну Корею та допомагає режиму в Пхеньяні знущатися з людей і тримати частину корейського народу в рабстві однієї родини. Коли таке відбувається, розумієш, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою".

Як наголосив Зеленський, Москва слів не розуміє, але повинна відчувати силу.

"Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти", – підсумував президент України.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися до так званого українського виступу в Курській області на тлі боїв у цьому районі 22 грудня.

За даними Головкома Олександра Сирського, є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї. Водночас Головком пообіцяв відчутні відповіді на це з боку України.