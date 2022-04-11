"Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі": Подоляк показав моторошні кадри з Маріуполя (відео)

"Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі": Подоляк показав моторошні кадри з Маріуполя (відео)

За словами Подоляка, загинуло десятки тисяч маріупольців та 90% будинків зруйновано повністю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав моторошне відео з Маріуполя та закликав світ не мовчати.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши відео.

Радник голови ОП розповів про масштаби наслідків після приходу "руского міра" до Маріуполя. За його словами, загинуло десятки тисяч маріупольців та 90% будинків зруйновано повністю.

"Місто, у яке прийшла смерть під російським прапором. Десятки тисяч загиблих. 90% будинків зруйновано. Оточені та заблоковані українські воїни. Від початку ми просимо в партнерів танки та літаки, щоб отримати шанс. Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі", - написав Подоляк.

#Маріуполь. Місто, у яке прийшла смерть під прапором. Десятки тисяч загиблих. 90% будинків зруйновано. Оточені та заблоковані українські воїни. Від початку ми просимо в партнерів танки та літаки, щоб отримати шанс. Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі. pic.twitter.com/ZimsUkixjt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 11, 2022

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, армія РФ майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі та готова до активних дій.

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