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"Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі": Подоляк показав моторошні кадри з Маріуполя (відео)

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"Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі": Подоляк показав моторошні кадри з Маріуполя (відео)

ФОТО: Assosiated Press

За словами Подоляка, загинуло десятки тисяч маріупольців та 90% будинків зруйновано повністю. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав моторошне відео з Маріуполя та закликав світ не мовчати.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, опублікувавши відео.

Радник голови ОП розповів про масштаби наслідків після приходу "руского міра" до Маріуполя. За його словами, загинуло десятки тисяч маріупольців та 90% будинків зруйновано повністю. 

"Місто, у яке прийшла смерть під російським прапором. Десятки тисяч загиблих. 90% будинків зруйновано. Оточені та заблоковані українські воїни. Від початку ми просимо в партнерів танки та літаки, щоб отримати шанс. Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, армія РФ майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі та готова до активних дій. 

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