Світ не повірив брехні Росії щодо вбивства "азовців" в Оленівці: як обіцяють карати катів

Спроба Росії звинуватити Україну у тому, що це вона сама вбила своїх військовослужбовців у колонії в Оленівці, зазнала краху. Численні хиби у свіжій російській брехні, як і звичка агресора брехати загалом, не викликали довіри у світу.

Західні лідери засудили черговий воєнний злочин Росії. ООН готова направити своїх експертів для всебічного розслідування, якщо буде згода усіх сторін. Наразі погодилася лише Україна. Тим часом у полку «Азов» оголосили полювання на убивць своїх побратимів - присягаються знайти їх, де б ті не перебували, йдеться в ТСН.

Відповідальність за убивство українських військовополонених у колонії в Оленівці Росія одразу спробувала перекласти на Україну. Вороже Міноборони оголосило, що у будівлю, де перебували полонені «азовці», начебто поцілили ЗСУ із «Хаймарса» і показали по телебаченню уламки ракет.

На закритому брифінгу у Міноборони Сполучених Штатів високопоставлений чиновник на умовах анонімності по гарячих слідах прокоментував це так: «Вони заявили, що мають шматки HIMARS, який використовувався для удару. Послухайте, у росіян багато уламків HIMARS, правда? Я маю на увазі, що українці багато запускали в них HIMARS. Так що це мене не дивує. Мене також не здивувало б, якби росіяни хотіли збити нас з інформаційного шляху і сказати, що це зробили українці».

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Очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ООН, яка сприяла виходу «азовців» із Маріуполя, в наслідок чого вони і потрапили до російського полону, відвідати місце злочину і встановити усі факти. Речник ООН відповів готовністю, але, мовляв, для цього потрібна згода усіх сторін. Росія, під чиїм контролем наразі перебуває Оленівка, такої згоди, принаймні публічно, не давала. Натомість «твітом» ненависті розрозилося російське посольство у Великобританії: «Бойовики "Азова" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть».

«Твіттер» окремо промаркував це повідомлення - мовляв, воно порушує правила спільноти, але «твіт» вирішили не блокувати в інтересах громадськості. Депутат Британського парламенту Кріс Брайант закликав міністерку закордонних справ Ліз Трасс видворити усю російську амбасаду за розпалювання ненависті.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко написав, коли дипломати публічно закликають до страти військовополонених, вони і самі є військовими злочинцями. «Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці», - написав Ніколенко.

Світові лідери однозначно реагують на убивство в Оленівці. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив співчуття українському колезі Кулебі і запевнив, що Росію притягнуть до відповідальності за звірства.

Головний дипломат Євросоюзу Жозе Боррель додав, що цей військовий злочин, вчинений Росією, є порушенням Женевських конвенцій.

Не може бути повернення до відносин із воєнними злочинцями - прокоментувала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

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Тим часом «Азов» оголосив полювання на виконавців та організаторів убивства своїх побратимів. Вони будуть притягнуті до законної відповідальності, заявив виконувач обов’язків командира полку. «Ми вже з‘ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених. Ми маємо попередню інформацію, але поки не готові її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не перебували - на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей злочин, що в домі повішеного про мотузку не говорять. «Вы сами будете казнены, вместе со своими посольствами, все как ви любите, со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала», - запевнив він.

В українській розвідці вважають, що страту українських військовополонених організувала група «Вагнера», її мета - приховати розкрадання коштів, виділених на утримання в’язнів. У понеділок в Оленівці саме очікували на комісію із Москви. На користь того, що вибух у бараку був спланований, свідчить і те, що згідно з із російською інформацією жоден-наглядач росіянин чи колаборант у колонії - не постраждав.

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