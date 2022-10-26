"Світ не повірив у фейк про "брудну бомбу": в розвідці прокоментували абсурдні звинувачення РФ

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що російський фейк про "брудну бомбу" – це абсолютно провальна інформаційно-психологічна операція Кремля.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Заяви Кремля про намір України нібито застосувати “брудну бомбу” – це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на зовнішній світ з метою змусити українців прийняти факт окупації і вести переговори з агресором. Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна інформаційно-психологічна операція. 24 жовтня в Москві відбулася закрита зустріч із представниками дипломатичних та інших представництв Росії, де спецслужби намагалися лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України – "брудною бомбою", – розповів Юсов.

Представник української розвідки пояснив, чому Росії ніхто не повірив у світі.

"Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів немає. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором проти мирного населення", – зазначив він.

"Брудна бомба" – новий абсурд від РФ

Арестович пояснив, що Росія розповсюджує фейки про "брудну бомбу" для шантажу України. Схожу думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що Росія хоче налякати світ і домовитися про тимчасовий мир з Україною.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Росія вигадала фейк про "брудну бомбу", аби таким ядерним шантажем домогтися переговорів Путіна з Байденом.

Військовий експерт Михайло Самусь додав, що Росія розповсюджує фейки про цю зброю і звинувачує Україну, адже абсолютно не має успіхів на фронті.

ТСН.ua також розбирався, навіщо Путін запустив новий фейк про ядерний вибух.