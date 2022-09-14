"Світ нехтує загрозою, але насильство РФ зростає": Данілов розкритикував візит МАГАТЕ на ЗАЕС

Місія МАГАТЕ приїздила з перевіркою на захоплену росіянами ЗАЕС, але, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, візит спеціалістів не приніс бажаних результатів.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що світ недооцінює ядерну терористичну загрозу РФ, яка захопила ЗАЕС і шантажує нею країни.

Про це Олексій Данілов заявив в інтерв'ю видання Wirtualna Polska.

За його словами, візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС минулого тижня нічого не змінив. Про покращення ситуації на станції можна було б говорити, якби терористи забрали зброю, вибухівку та пішли з електростанції.

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Крім того, Данілов зауважив, що під час візиту МАГАТЕ пресу не допустили, а місія нічого не зробила.

"Вони повинні були наполягати на дотриманні цих домовленостей, тому що світ повинен мати інформацію з незалежних джерел. Світ нехтує загрозою, яку несе захоплення Запорізької АЕС", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що через потурання терористам, яке чинить світ, Росія вже забрала частину Грузії, анексувала незаконно Крим, збила Boeing 777 і вбила людей.

"Скільки зла й нещастя ще належить зробити росіянам, щоб світ нарешті це побачив? У 2008 році Росія забрала частину території Грузії, і всі не надали цьому значення. У 2014 році вона анексувала Крим, реакція була схожою. Через кілька місяців вона вбила 298 людей, які летіли в малайзійському Boeing 777. Це наслідки потурання терористам. Масштаби насильства зростають", - сказав він.

Нагадаємо, в ISW розповіли, як Путін облажався із поясненням про свою техніку на ЗАЕС.

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