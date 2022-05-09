"Світ ніколи не забуде злочини РФ": українське МЗС відреагувало на парад у Москві

МЗС прокоментувало парад, влаштований кремлівською верхівкою.
Міністерство закордонних справ України прокоментувало парад 9 Травня, який влаштував Кремль.
Про це МЗС заявило у Facebook.
"Російські солдати - це воєнні злочинці, які не мають поняття про честь. Вони ґвалтують та варварськи вбивають жінок та чоловіків, дітей та людей похилого віку, і навіть домашніх тварин. Російська армія б‘є ракетами по житлових кварталах, лікарнях та пологових будинках, театрах та бібліотеках", - йдеться у дописі.
В МЗС також підкреслили, що світ сьогодні дуже добре бачить, хто маршує Красною площею та якою є справжня суть російської армії.
"Світ ніколи не забуде злочини РФ. Разом ми зупинимо Росію", - наголосили в МЗС.
Нагадаємо, Путін на параді не оголосив мобілізацію і назвав війну "попереджувальною відсіччю агресії" НАТО.
Читайте також:
- Ні мобілізації, ні "перемог": про що говорив Путін на параді 9 Травня
- Військовий експерт назвав реальну причину, чому Путін прибрав з параду "літак Судного дня" і всю авіацію
- Слідом за Москвою авіапарад до 9 Травня скасували і у Санкт-Петербурзі, "звинувативши" погоду