"Світ продовжує дивитися": на Банковій відреагували на відкритий шантаж РФ України ракетним терором

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи відкритий шантаж Кремля щодо переговорів, заявив, що світ продовжує дивитися на Україну, яку окупанти змушують мерзнути, і все ще розмірковує, чи чи визнавати РФ терористом.

Про це він написав у Twitter.

Подоляк зауважив, що у Кремлі вже офіційно і публічно визнають вбивства цивільних та атаку на енергетику України, щоб таким чином змусити Київ до переговорів. Але цивілізовані держави і далі не визнають РФ терористом.

"Росія вже офіційно заявляє: "Ми вбиваємо цивільних, атакуємо всю енергетику, щоб Україна виконала наші загарбницькі вимоги". Світ продовжує дивитися на країну, що замерзає, але воює за свою свободу, і розмірковує над тим, а чи потрібно називати терориста терористом", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, спікер диктатора Росії Дмитро Пєсков відкрито заявив, що Україна повинна виконати вимоги Росії, щоб "вивести ситуацію в нормальне русло". Також у Кремлі визнали, що відсутність світла й тепла в багатьох районах України - це за відмову київської влади від переговорів.

А раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловився подібно кремлівській пропаганді щодо переговорів Києва з Москвою, пригрозивши Україні наслідками у разі відмови. Лукашенко стверджує, що Києву треба "зупинитися" і піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

Намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після низки великих військових перемог, за словами Подоляка, рівнозначні проханню про капітуляцію.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголошує, що Москва не готова до серйозних переговорів, а надання їй паузи дозволить "заморозити" війну та використати її на свою користь і проти Європи.

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