Світ реагує на наближення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС: місія МАГАТЕ має прибути на об'єкт

Через росіян Запорізька атомна електростанція повністю відключилася від енергомережі, і це тривожний сигнал. Запорізька атомна електростанція - це шість енергоблоків. Якщо блок працює на повну потужність, він видає мільйон кіловат електроенергії щогодини. Тобто того, що за годину виробить один реактор, звичайній сім’ї вистачило б на 300 років. За рахунок касет, вщент забитих ураном. В кожному блоці їх 163 - дуже потужна штука. І вкрай небезпечна, якщо припуститися помилки.

Касети з ураном всередині завантажують до реактора раз на рік - приблизно стільки триває паливна кампанія. Якщо енергоблок не виробляє електрику, як це відбувається на ЗАЕС зараз, він стає в холодний резерв. Але це геть не означає, що йому самому живлення не потрібне, зазначають в Держатомрегулюванні. «Зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище», - наголошують там.

Іншими словами, ось паливні збірки з ураном за усіма технологічними нормами мають охолоджуватися. А охолоджуватися вони можуть лише, якщо підключені до енергомережі. Інакше - сценарій Фукусіми 2011 року.

За одним єдиним винятком - якщо катастрофу в Японії спричинили природні катаклізми, в українському Енергодарі трагедія може статися через окупаційні війська Російської Федерації. Вчора вони наблизили її до критичної межі.

«Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалася остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Три інші лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два енергоблоки станції в роботі відключилися від мережі», - повідомляють в «Енергоатомі».

Але спрацювали дизель-генератори і врятували світ від катастрофи. Подібний сценарій рашисти вже застосовували на Чорнобильській АЕС. Там, щоб охолоджувати сховище відпрацьованого ядерного палива, співробітники станції мусіли красти паливо в окупантів, щоб підтримувати живлення.

Наразі усі енергоблоки Запорізької атомної електростанції не працюють. Сьогодні вранці стало відомо, що ЗАЕС відновила з’єднання з енергосистемою України через лінії електропередач ТЕС. На карті добре видно, що вони розташовані поряд, та це не означає, що обидві станції вийшли з поля зору окупантів.

«Той факт, що всі енергоблоки наразі зупинені, дає нам надію на те, що вони все ж таки встигнуть охолодитися, перезапустити Запорізьку атомну нам буде складно. Але реактори охолоджуються, і чим більше вони охолоджуються, тим менше вірогідність таких просто аварійних сценаріїв. Якщо росіяни не вирішать перезапускати ці енергоблоки», - каже старша наукова співробітниця НАН України Олена Паренюк.

Росіяни ж продовжують ставити небезпечні експерименти на атомному об’єкті. Військова техніка у машзалі, БТРи за 50 метрів від 5-го енергоблоку і постійні обстріли прилеглих до ЗАЕС територій. В яких вони звинувачують Україну просто під носом МАГАТЕ та ООН. Росіяни двічі скликали Радбез ООН щодо ситуації в Енергодарі. Останнього разу, в День незалежності України, їхній представник намагався зірвати виступ президента Зеленського там. Але країну-окупанта ніхто не підтримав.

На тому ж засіданні Радбезу ООН більшість країн закликали Росію вивести війська з Запорізької атомної електростанції та підтримали створення демілітаризованої зони на ядерному об’єкті. За їхніми словами, це допоможе місії МАГАТЕ дістатися туди та провести незалежну оцінку. Сам генеральний директор Рафаель Гроссі висловив сподівання, що зможе відвідати окуповану Росією станцію у найближчі кілька днів. Агенція «Блумберг», спираючись на власні джерела, повідомила, що місія вже готується. До неї увійдуть представники охорони й безпеки та особи, що відповідають за ядерний матеріал. Гроссі планує приїхати на станцію до 5 вересня.

Та є ще один нюанс, який має підштовхнути світ до вигнання рашистів із Запорізької атомної електростанції. Ще одна катастрофа - гуманітарна - вже назріває на окупованих росіянами Херсонщині та Запоріжжі. Вчора там зникло світло, а отже й вода і зв'язок.

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