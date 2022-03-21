"Світ спостерігає за війною у прямому ефірі": Подоляк заявив, що РФ не вдасться виправдатися за агресію в Україні

Росія наполегливо намагається юридично виправдати агресію проти України, каже Подоляк.
За війною в Україні, яку розв'язала Росія і нині цинічно знищує будинки людей та інфраструктуру, спостерігає увесь світ у прямому ефірі. І в кремлівські заяви, якими Путін намагається виправдати агресію проти України, ніхто у світі не вірить.
Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Росія наполегливо намагається юридично виправдати агресію проти України. Історії про біолабораторії, нацистські батальйони, обстріли Донецька важкою артилерією з багатотисячними жертвами... Все це – безумовна брехня, яку відкидає світ, що спостерігає за війною в прямому ефірі", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, окупанти за один день незаконно вивезли до Росії понад 2 тис. українських дітей.
Раніше прем'єр-міністр Чехії розповів, як можна зупинити Путіна.
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