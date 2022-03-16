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Світ уже розуміє, що без визнання Росії – країною терористом, неможливо відновити справедливість - Зеленський

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Світ уже розуміє, що без визнання Росії – країною терористом, неможливо відновити справедливість - Зеленський

Associated Press

Глава держави закликає світову громадськість визнати Росію – терористом.

Світ уже розуміє, що без визнання Росії країною терористом – не можна буде домогтися справедливості щодо України.

Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Вона відповідатиме за все. Світ уже розуміє, що без визнання Росії – країною терористом, неможливо відновити справедливість та міжнародний порядок”, – розповів Президент України Володимир Зеленський.

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