Світ уже розуміє, що без визнання Росії – країною терористом, неможливо відновити справедливість - Зеленський

Глава держави закликає світову громадськість визнати Росію – терористом.
Світ уже розуміє, що без визнання Росії країною терористом – не можна буде домогтися справедливості щодо України.
Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.
“Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Вона відповідатиме за все. Світ уже розуміє, що без визнання Росії – країною терористом, неможливо відновити справедливість та міжнародний порядок”, – розповів Президент України Володимир Зеленський.
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