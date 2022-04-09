Світ віднайшов нових героїв - Джонсон про мужню боротьбу українців з окупантами

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон захоплений мужністю та героїзмом українців, які захищають свою країну від російських окупантів. Він вважає, що "світ віднайшов нових героїв".

Про це британський прем'єр сказав під час спільного з українським президентом Володимиром Зеленським брифінгу 9 квітня.

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"На початку я хотів би підкреслити ту мужність народу України у боротьбі проти російської агресії. Протягом останніх декількох тижнів світ віднайшов нових героїв і цими героями стали громадяни України", - захоплено сказав британський політик.

Він зауважив, наскільки сильно РФ помилялася, коли думала, що візьме Київ за декілька годин.

"Буквально декілька тижнів назад ми зустрічалися з вами у цій же будівлі. Тоді та розвідувальна інформація, якою ми володіли, росіяни думали, що Київ впаде за години перед їхньою армією. Втім, настільки сильно вони помилялись і наскільки сильно українці продемонстрували мужність лева", - зазначив Джонсон.