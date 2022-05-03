Світ відповість на застосування Росією хімічної зброї - Міноборони США

Ллойд Остін зазначив, що Росія може загострити конфлікт в Україні за допомогою кібератаки.

У Міністерстві оборони США прогнозують адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Використання Росією хімічної або біологічної зброї проти України, швидше за все, спричинить реакцію міжнародного співтовариства", - заявив глава оборонного відомства США.

Також він додав, що Росія може загострити конфлікт в Україні за допомогою кібератаки.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що попри брак закордонних комплектувальних, у Росії ще є запас ракет, а також арсенал різної зброї, зокрема хімічної. "В них величезний арсенал зброї. Різної. Ми говоримо не тільки про дальні ракети наземного, повітряного і морського базування. Але є застосування й інших видів – скажімо, хімічна зброя. Це не секрет, ми багато разів говорили, що російська армія в тому числі використовує і експериментальні зразки зброї, або випробовує їх на бойових діях на території нашої держави. Тому вони фактично використовують весь спектр, який у них є. І напоготові в них – все", – розповіла заступниця міністра оборони.

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