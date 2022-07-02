"Світ втомився не від України, а від особистих "комплексів" Путіна" - Подоляк

"Світ втомився не від України, а від особистих "комплексів" Путіна" - Подоляк

Світ втомився не від підтримки України, а від терору Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що країни втомились не від підтримки України у боротьбі проти російської агресії, а від терору та постійної нахабної брехні РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Забудьте про словосполучення "втома від України". Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних вбивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" Путіна", - зазначив він.

Нагадаємо, в ОП пояснили, чому зброя від партнерів так довго йде на фронт.

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