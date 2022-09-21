"Світ його попередив": Данілов розповів, що буде з РФ, якщо вона застосує ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін погрожує застосувати ядерну зброю. Проте якщо він на це наважиться, кінець РФ настане вкратчайші строки.

Кінець Російській Федерації настане дуже швидко у випадку, якщо вона хоч на крок приблизиться к використанню тактичної ядерної зброї

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО України Олексій Данілов.

“Є чітке розуміння, якщо не дай Бог Путін наблизиться хоча б на крок до застосування ядерної зброї, то кінець Російської Федерації настане в дуже короткий проміжок часу. Якщо він тільки зважиться це зробити, відповідь цивілізованого світу буде миттєвою. Цивілізований світ його про це попередив”, - наголосив Данілов.

Він також додав, що Путіна про це попереджував президент США та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - риторика не змінилася і у нової прем’єр-міністра.

Нагадаємо, що в Росії миттєво розкупили авіаквитки до країн з безвізом після оголошення мобілізації.

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