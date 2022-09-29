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Світ зміниться 30 вересня: експерт розповів, що буде після заяви Росії щодо окупованих територій

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Світ зміниться 30 вересня: експерт розповів, що буде після заяви Росії щодо окупованих територій

Фото: revealnews.org

Росія може візуалізувати ядерний шантаж.

Які кардинальні зміни можуть статися після заяви Росії про включення окупованих територій до РФ.

Про це політичний експерт Дмитро Васильєв розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua

"Ті контрнаступи, які ми будемо проводити, можуть бути використані Росією, щоби зробити ядерний шантаж візуалізованим. Вони можуть привести ядерні війська в додаткову боєготовність і почати якісь демонстраційні дії. Наприклад, зводити ракетоносій з боєголовкою. Ракетоносій насичувати паливом... І фактично показувати, що вони готові застосувати таку ядерну зброю. Таке абсолютно логічно", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про існування ризиків застосування Росією ядерної зброї. Проте якість та стан такого озброєння викликає запитання.

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Дата публікації
Перегляди
5396
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