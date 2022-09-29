Світ зміниться 30 вересня: експерт розповів, що буде після заяви Росії щодо окупованих територій

Які кардинальні зміни можуть статися після заяви Росії про включення окупованих територій до РФ.

Про це політичний експерт Дмитро Васильєв розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua

"Ті контрнаступи, які ми будемо проводити, можуть бути використані Росією, щоби зробити ядерний шантаж візуалізованим. Вони можуть привести ядерні війська в додаткову боєготовність і почати якісь демонстраційні дії. Наприклад, зводити ракетоносій з боєголовкою. Ракетоносій насичувати паливом... І фактично показувати, що вони готові застосувати таку ядерну зброю. Таке абсолютно логічно", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про існування ризиків застосування Росією ядерної зброї. Проте якість та стан такого озброєння викликає запитання.

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