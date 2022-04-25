Світ зрештою зрозумів, хто такий Путін – Арестович про зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу

Світ зрештою зрозумів, хто такий Путін – Арестович про зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу

Світова спільнота зрозуміла, що виграти цю війну можливо лише українською перемогою, зазначив радник керівника ОП.

Кількість і якість зовнішньо-політичних контактів, які зараз відбуваються довкола України, візит американських високопосадовців до Києва, зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу, яка запланована в Німеччині, показує, що світ зрештою зрозумів, хто такий Путін.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у зведенні 25 квітня.

"І (світ - ред.) зрозумів, що виграти цю війну можливо лише українською перемогою, в яку нарешті всі повірили. А ми з вами знали про це від самого першого дня. Тож віримо в нас, віримо в наших партнерів і віримо, що весь світ закінчить цю війну поразкою путінського режиму. Все буде Україна!", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, що 26 квітня 2022 року на німецькій авіабазі "Рамштайн" відбудеться зустріч, яка буде присвячена питанню оборонних потреб України. Участь у заході вже підтвердили понад два десятки країн, і їх перелік може розширитися. Захід проходитиме не під егідою НАТО, хоча серед запрошених є й члени Альянсу.

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