Світан підбив підсумки операції "Павутина": уражено третину стратегічної авіації РФ

Роман Світан. / © ТСН.ua

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Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ у запасі Роман Світан вважає безпрецедентною атаку СБУ 1 червня по російських аеродромах.

В інтерв’ю 24 Каналу він підкреслив: вперше українські спецслужби провели настільки масштабну операцію на території ворога, завдавши РФ суттєвих і безповоротних втрат.

За словами Світана, росіяни самі визнали, що атаки сягнули щонайменше п’яти авіабаз. Хоча одна з них — аеродром “Українка” на Далекому Сході — ймовірно не була уражена через перехоплення, основний удар припав на базу “Бєлая” в Іркутській області, де дислокується 200-й авіаполк стратегічної авіації РФ.

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Ударів також зазнали аеродроми європейської частини Росії:

“Іваново” (мета — А-50),

“Дягілєво” (Ту-95, Ту-22м3),

“Оленья” (Ту-95, Ту-160, Ту-22м3).

Результати вражаючі: понад 40 літаків були уражені, щонайменше чотири — знищено повністю. “Коли літак повністю згорів — відновити його вже неможливо”, — наголошує Світан, додаючи, що нових літаків типу Ту-95, Ту-160 чи Ту-22м3 Росія вже не виробляє.

“Після цієї операції в повітря більше не підніметься жоден “Ту”, який був уражений. Це катастрофа для авіапарку РФ”, — заявив експерт.

Світан підкреслив: атака довела, що майбутнє за далекобійними засобами ураження. Україна зберігає життя своїх військових, завдаючи критичних втрат ворогу в тилу.

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“Такі операції мають проводити не лише спецслужби, а й Повітряні сили за допомогою дронів. Це і є шлях до перемоги”, — каже Світан.

За його оцінками, операція “Павутина” вивела з ладу близько 34% стратегічної авіації Росії. Але, аби ворог не міг її відновити чи застосовувати далі, Світан пропонує наступний крок — удари по 10 ключових російських НПЗ, які виробляють авіаційний керосин. Це, на його думку, зупинить будь-яке повернення ворожої авіації в небо.