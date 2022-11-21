Світла може не бути дуже довго: гендиректор YASNO назвав три сценарії щодо відключення електрики

В Україні відключення електрики за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року. Це сталось через постійні російські обстріли нашої енергетичної системи.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Коваленко зазначив, що зараз в Україні без електрики 953 тисячі клієнтів. Діють, як планові, так і екстерні вимкнення світла. Енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати систему, проте подібні відключення триватимуть до березня 2023 року.

Також енергетики розробили кілька сценаріїв розвитку подій:

Базовий - якщо нових атак не буде, то в Україні триватимуть планові відключення електрики. Вони будуть всюди, але нетривалі.

- якщо нових атак не буде, то в Україні триватимуть планові відключення електрики. Вони будуть всюди, але нетривалі. Позитивний - якщо нових атак не буде, а енергетикам вдасться стабілізувати енергетичну систему, то відключень взагалі не буде.

- якщо нових атак не буде, а енергетикам вдасться стабілізувати енергетичну систему, то відключень взагалі не буде. Негативний - якщо будуть нові обстріли і мережу сильно пошкодять, то доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

"Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді", - написав Коваленко.

Обстріли української енергетичної системи

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють ракетами українську енергетичну систему. Востаннє, 15 листопада, терористи випустили по нашій державі орієнтовно 100 ракет. Вони вкотре пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру.

У КМДА повідомили, що в Києві готуються до можливого повного відключення електроенергії, проте поки що у столиці відмовилися від аварійних відключень та перейшли до планових. В "Укренерго" наголосили, що українці мають готуватися до найгіршого сценарію, за яким відключення електрики може бути тривалим.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян, які мешкають у багатоповерхівках, переїжджати до сіл, оскільки вони можуть залишитись без електрики та тепла.

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