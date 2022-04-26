Світлана Тарабарова розповіла про рідних, які живуть в окупованому Херсоні: "Вони не змогли виїхати"

Світлана Тарабарова розповіла про рідних, які живуть в окупованому Херсоні: "Вони не змогли виїхати"

Сестра та батько української співачки Світлани Тарабарової вже другий місяць живуть в окупації.

Виконавиця розповіла, що її рідні не змогли виїхати з міста.

"Моя родина не змогла виїхати. Сестра не хоче кидати батьків, а батько не може виїхати. Там таке вже ком'юніті, їх вже не зламаєш", - поділилась співачка на YouTube-каналі "Розмова".

Тарабарова говорить, що зв'язок з ними є. Втім, у місті зовсім не працює українське телебачення. Також у Херсоні не вистачає ліків, але місцеві намагаються якось обмінюватися між собою усім необхідним.

"Зв'язок є. Українського телебачення немає вже близько місяця. Роздають гуманітарку. Спочатку люди її не брали, протестували, але місто повністю заблоковане. До Херсона не надходять вже давно медикаменти. Аптеки не працюють майже", - розповіла виконавиця.

Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

За словами Тарабарової, їй дуже боляче, що Херсон опинився під окупацією. Світлана дуже хвилюється за батька та сестру.

"Звичайно, мені боляче й шкода, тому що сестра постійно чує вибухи. Там щось за містом стріляє, а інколи й у місті. Це дуже жахливі речі. Орки викрадають людей просто з квартир", - додала Світлана.

Втім, Тарабарова навіть у такі тяжчі часи намагається реагувати з гумором. Вона говорить, що її рідні не поїхали з Херсона, аби було кому протестувати проти окупантів.

"У мене питають: "Чому твоя родина не виїхала з Херсона, чому ти їм не допомагала". А я кажу, а хто ж буде на мітинги ходити", - жартує Світлана.

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