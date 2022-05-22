Світлана Тарабарова показала, що російські окупанти зробили з дитячим майданчиком на території її ЖК

Світлана Тарабарова показала, що російські окупанти зробили з дитячим майданчиком на території її ЖК

Українська співачка Світлана Тарабарова повернулася додому і на власні очі побачила, що російські окупанти зробили з Україною.

Зокрема, артистка побувала на дитячому майданчику на території їхнього житлового містечка. Те, що Світлана побачила, вона зафільмувала і поділилася моторошним відео у своєму Instagram.

У ролику видно дитячі обстріляні зі зброї гойдалки, обстріляні вікна поруч з майданчиком, напівзруйновані дитячі гірки.

"Денацифікація дитячого майданчика минула успішно. Сподіваюсь черговий "герой РФ" отримає за це черговий орден. Слова дівчинки Віри: "О, будиночок залишився цілий!". Дякую, діти! Позитивне мислення - це реально порятунок для всіх нас зараз! Відбудуємо. Не пробачимо", - прокоментувала відео Тарабарова.

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова розповіла про рідних, які живуть в окупованому Херсоні. Артистка зізналася, що її рідні просто не встигли виїхати.

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