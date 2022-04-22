Світлана Тарабарова про рідного дядька, який живе в Росії: "Пропаганда виїла йому мозок"

Світлана Тарабарова про рідного дядька, який живе в Росії: "Пропаганда виїла йому мозок"

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про реакцію рідного дядька, який живе в Росії, на війну в Україні.

За її словами, брат мами зірки написав сестрі Світлани після того, як російські окупанти підірвали Антонівський міст у Херсоні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова".

"Місто було налякане, шок. А він пише моїй сестрі: "Галечко, вітаю, нарешті вас звільнили. Тепер ви заживете". Це рідний дядько", – розповіла співачка.

Виконавиця додала, що вони усією сім'єю намагалися донести правду дядькові, надсилали йому реальні фото, відео, новини. Втім, це було дарма.

"Три дні ми переписувалися із цим… чоловіком. Ми закінчили листуватися після того, як моя мама сказала: "Просто заблокуй його". Рідна сестра сказала. Він не розуміє, він сліпий, настільки пропаганда виїла йому мозок", – додала вона.

Також Тарабарова поділилася, що її батьки та сестра залишилися в Херсоні.

Нагадаємо, не так давно Світлана Тарабарова опинилася під крапельницями. Виконавиця показала фото з лікарняного ліжка.

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