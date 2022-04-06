Світлина з нею облетіла весь світ, але рідні досі шукають її тіло: ТСН дізналася історію вбитої в Бучі

Жінка поверталась додому на велосипеді, коли росіяни її вбили

Її впізнали за манікюром на руці - фото убитої росіянами жінки у передмісті Києва, яке облетіло весь світ, ніяк не давало спокою мешканці міста Буча. Вона зрозуміла: загибла - це її клієнтка, яка приходила на курси макіяжу. Зв'язок із загиблою зник у перші дні війни. Тіло Ірини Фількіної, так звати убиту, родичі і досі не знайшли.

Про це йдеться в ТСН.

Фото з Бучі, Ірпеня, Гостомеля закарбувалось у пам’яті багатьох. Та одне з них з жіночою рукою схвилювало Анастасію. Дівчина працює візажисткою у Бучі. Яскравий манікюр доповнювало червоне сердечко, дівчина бачила його вже, впізнала.

«Ця жінка - це моя клієнтка, Ірина, яка приходила до мене на курси макіяжу для себе. Ми купили їй набір косметики, вона так раділа, що вона зможе сама фарбуватися, що зможе відвідувати концерти з дівчатами», - розповідає дівчина.

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Рідних Ірини - дівчина не знала, тож написала допис в "Інстаграмі", в надії, що ті побачать, і вони побачили. Жінка зникла ще на початку березня. Війна застала її на роботі, тож вона поїхала взяти речі, аби повернутися на працю, розповідає її рідна сестра.

«Транспорт уже не ходив. Вона у співробітника попросила велосипед і поїхала додому. Вона була на зв'язку зі своїми дівчатами, з дочкою з Олічкою. Вони її просили, аби вона не їхала», - розповідає сестра вбитої Світлана.

Та Ірина не слухала. Як і тоді, коли донька вмовляла переїхати в безпечніші регіони.

«Я прочитала, що там багато росіян, вони вбивають… Я сказала мамі тікати, там евакуаційний поїзд . На шо вона відповіла: «На не хвилюйся, це ж твоя мама, вона завжди з усім справиться. Мама тебе любить» Каже, давай, бо важко крутити педалі...», - пригадує донька Ольга Фількіна.

Ця остання розмова була з Ірпіня, за пів кілометра звідти, де жінку було вбито. На одному із відео з велосиипедом - вона. Рідні отримали цей запис ще до того фото з рукою, у день коли Ірині виповнилося б - 53.

«Коли я побачила це відео, у її день народження, я подумала : Боже, вони ж просто зоставили її на вулиці», - плаче донька.

«А коли вже навіть знали, що вона померла, казала: «Господи, хоч б найти її, щоб поховати по людські», - плаче сестра вбитої. .

Знайти тіло Ірини в столичних моргах поки не вдається. З передмістя новин теж немає. Навіть маючи яскраві ознаки, такі як манікюр, шрам на руці та особливості зубів.

Рідні кажуть, вона допомагала іншим навіть якщо це було у збиток їй самій.

Убиту росіянами жінку впізнали за манікюром на руці

«Коли мене запитують про маму, я кажу: уявіть собі, якщо вона навіть своєю частинкою, своєю рукою змогла звернути до себе так багато уваги, і відкрити так багато сердець, що вона могла б зробити своєю душею коли б була жива», - розповідає донька.

Рідні Ірини Фількіної все ж сподіваються знайти та поховати її як годиться. У пам'ять про неї, доньки сьогодні заснували благодійний фонд, аби допомагати іншим, хто так як і вони, втратив рідних під час російських звірств в Україні.

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