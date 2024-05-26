"Світло згасло, все почало на нас сипатись": працівники "Епіцентру" розповіли про перші хвилини після обстрілу

Кількість загиблих в "Епіцентрі" у Харкові знову зросла.

У Харкові станом на 16:11 неділі, 26 травня, відомо вже про 16 людей, які загинули внаслідок удару окупантів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Попередньо, на момент атаки у приміщенні могло перебувати до 200 людей. Працівники гіпермаркету розповіли про перші хвилини після обстрілу.

Відео опублікувала Харківська ОВА.

Так, співробітник ТЦ Дмитро Коваленко, який вцілів після "прильоту", розповів, що чув два вибухи. Після другого вибуху будівля почалася обсипатися. Далі всі почали вибігати.

"Ми двері відчинили, почали випускати людей. Я не можу сказати, скільки людей було всередині. Я розгубився одразу. Не знав, що і як. Дуже гучно було", - пригадує він.

Чоловік каже, що коли вийшов на вулицю, побачив, як поліція виносила його поранених співробітників.

Інша співробітниця Любов Пруднікова у момент удару окупантів перебувала на складі разом зі своєю колегою.

"Згасло світло. Все одразу почало сипатися на нас. Ми з Олею впали, накрилися. Увімкнули ліхтарик, вийшли і опинилися у глухому куті. Потрібно йти вперед, а там все палає", – розповіла жінка.

За її словами, на другий поверх була драбина. Вони зустріли хлопця, який допоміг їм вибратися.

"На той момент дихати вже не було чим", - каже пані Любов.

Нагадаємо, удар РФ по "Епіцентру" у Харкові вбив матір та її 12-річну доньку.

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