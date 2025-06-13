Світова ескалація конфліктів: в РНБО назвали ймовірні терміни завершення

Третя світова війна / © ТСН.ua

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Світова ескалація може завершитися десь до 2040 року. Саме світова. Зараз стає все більше напруженості в усіх частинах світу і можуть бути ще конфлікти.

Таку думку висловив керівник українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

«Думаю, що вся ця світова ескалація може завершитися десь до 2040 року. Я кажу саме про світову. Зараз стає все більше напруги в усіх частинах світу і можуть бути ще конфлікти», — написав він.

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Коваленко зазначив, що загроза війни в Європі за 4-6 років також реальна як ніколи, а саме в Балтії. За його словами, там можуть воювати росіяни разом з кндрівцями.

«Наша задача зараз — вистояти і зберегти державу, ми впораємось з цим у єдності. Єдиний, хто зараз не хоче миру — це путін», — наголосив керівник ЦПД.

За словами Коваленка, війна цілком може йти в усіх частинах світу в майбутньому, просто це не класична війна, якої нас вчили в школах.

«Зараз попереду бум ШІ озброєнь і поки їх не використають сповна на полі бою — нічого не буде», — резюмував керівник ЦПД.

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Раніше Коваленко заявляв, що кремлівський диктатор Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати та розвідка мають завдання зробити все, щоб Росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року