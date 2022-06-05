"Світова хлібна війна вже почалася": в Італії прогнозують конфлікт в Африці через нестачу українського зерна

"Світова хлібна війна вже почалася": в Італії прогнозують конфлікт в Африці через нестачу українського зерна

Блокада російськими військами не дозволяє багатьом країнам отримати зерно. Через це існує ризик виникнення нових конфліктів у Африці.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про початок світової хлібної війни через зернову блокаду в Україні.

Про це повідомляє The Business Tribune.

"Світова хлібна війна вже почалася, і ми маємо її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням терористичних організацій, переворотами: до цього може призвести зернова криза, яку ми переживаємо", - сказав Ді Майо.

Він додав, що президент рф володимир путін «має якнайшвидше досягти мирної угоди, яка також включає угоду щодо зерна, наприклад угоду про припинення вогню, що дозволить нам евакуювати жінок, мирних жителів та дітей, які знаходяться під російськими бомбами на сході України».

"В українських портах російськими військовими кораблями заблоковано 30 мільйонів тонн зерна", - сказав Ді Майо.

Він наголосив: "Те, що ми робимо, - це робота над тим, щоб росія розблокувала експорт пшениці через українські порти, бо тепер ми самі ризикуємо тим, що у Африці спалахнуть нові війни".

Глава МЗС Італії нагадав про проведення 8 червня першого засідання з країнами Середземномор'я щодо продовольчої безпеки.

Італія запропонувала кілька днів тому розмінувати порти України та створити «морські коридори» для перевезення пшениці. Італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі зателефонував путіну, щоб попросити його розблокувати експорт зерна з України, а також із портів Чорного та Азовського морів, таких як Маріуполь, захоплених російськими військами. У відповідь путін заявив, що якщо Захід зніме санкції із росії, його країна зможе експортувати зерно.

До війни Україна була одним із провідних світових експортерів зернових та сільськогосподарських добрив, її товари мали вирішальне значення для продовольчої безпеки таких регіонів, як Близький Схід та Північна Африка.

Зазначимо, цього літа на карту буде поставлено долю трьох урожаїв: торішнього, який Україна не в змозі повністю експортувати, цьогорічного, бо зберуть лише половину врожаю, та майбутнього, оскільки фермери не сіятимуть озиму пшеницю у звичних обсягах.

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