Світові дослідники встановили нові подробиці вбивства росіянами "азовців" в Оленівці

Супутникові знімки Maxar доводять – вибух був направлений, а вибухівка була всередині бараку. Крім того, за кілька днів до терористичного акту військові злочинці вирили близько пів сотні могил на території в'язниці, йдеться в ТСН.

Катерина Прокопенко – дружина командира полку «Азов», героя України Дениса Прокопенка. Її чоловік обороняв Маріуполь 86-днів і здався в полон лише після наказу керівництва держави. Наразі вона достеменно не знає, де він. «Єдине, що я знаю, це те, що він попередньо може бути в Москві», - розповідає Катерина.

Так само, як і інші родички захисників «Азовсталі», вона була шокована, коли почула новину про масове вбивство полонених в Оленівці.

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«Це дійсно терор, це дійсно жах для всієї країни, таких героїв, які захищали собою, просто собою, стояли не на життя, а на смерть, вийшли лише за наказом», - каже сестра полоненого.

Червоний Хрест чи будь-які інші міжнародні організації до місця трагедії досі не допущені. Тим часом російська пропагандистська машина починає вкидати свої версії трагедії. Через ватажка маріонеткової «ДНР» Дениса Пушиліна заявляє, що це Збройні сили України нібито стріляли по бараку з американської системи «Хаймарс». І навіть показують уламки ракети, зібрані деінде.

Але їхня версія розвалюється. Журналіст Крістофер Міллер публікує фотографії супутника Maxar. На них видно, як територія навколо бараку виглядала до і після теракту. Звертає увагу, що всі будівлі навколо – цілі. Міллер вважає, що барак, у якому тримали українських військових, був підірваний зсередини направленим зарядом.

Військовий експерт Томас Тайнер за характером уражень вважає, що це не був постріл із "Хаймарса". Називає все, що бачить в Оленівці, російською постановкою.

Розслідувачі із Bellingcat Еліот Хіггінс та Александер Олівер розгледіли на фото за двадцять сьоме липня, тобто за два дні до трагедії, свіжовириті могили. Дослідники вважають, що окупанти готувалися до масової страти заздалегідь. «Посіяти безпорадність, слабкість, втому, зневіру, злість. Другий аспект, вони провокують наших військових для того, щоб пробуджувалося бажання помститися. На це і розраховано, що ти не можеш їм протистояти», - розповідає президентка національної психологічної асоціації Валерія Палій.

Спочатку вони публікують надзвичайно жорстоке відео, на якому росіянин калічить нашого захисника, розганяють його соціальними мережами та телеграм-каналами. Наступного дня публікують страшні кадри з Оленівки – це все спецоперація із залякування українців, кажуть психологи, і технологія не нова.

«Такі технології досліджені. У нас так само є ССО, які деморалізують ворога, просто питання методів... Ми бачимо, що Росія взагалі ніяких меж не має. Все це не є якоюсь новиною, спеціалісти розуміють, з чим вони мають справу», - зазначає психологиня.

Цього ж розуміння дотримуються і в інституті постінформаційного суспільства. Моніторинг подібних звірств росіян доводить – військове керівництво хоче продовжувати війну будь-якими силами й засобами.

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«В політичному просторі є бажання використовувати методики рефлексивного контролю, рефлексивного управління для того, щоб добитися політичного завдання. Політичне завдання - продовжувати війну за будь-яку ціну», - каже директор ГО «Інститут постінформаційного суспільства».

І стоять за цією, так би мовити, спецоперацією військові головного розвідувального управління збройних сил Росії. Відповідно, керує цим Сергій Шойгу. Посилаючи на смерть своїх підлеглих та на знищення військову техніку, фактично списує та легалізує вкрадені раніше бюджетні гроші. Чим більш неадекватно поводиться Росія, тим менше шансів підписати будь-який документ із нею.

«Удар по одеському порту через декілька годин після того, як було досягнуто домовленості про торгівлю зерном. Не було логічних підстав, щоб здійснювати ракетний обстріл. Це особлива жорстокість знищення українських полонених. Це демонстрація цього звірячого відео, такий випадок був у Сирії - бойовики "Вагнера" ламали руки і ноги кувалдою полоненому сирійцю», - пригадують експерти.

Світ реагує: США готуються визнати Росію державою-терористкою, ООН готова відправити на місце теракту комісію, щойно росіяни дозволять.

Жінки бійців «азовців» закликають весь світ допомогти бранцям Кремля. «Вони не знали, що так підступно, під покровом ночі, будуть вбиті російською підступністю, російською бомбою. Просто цинічно закатовані і вбиті. В мене відразу було запитання, де ООН, де Червоний Хрест, які гарантували їм збереження життів?» - кажуть жінки.

В свою чергу бійці «Азову», які зараз захищають Україну, записали звернення до Путіна – попереджають, що кара неминуча.

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