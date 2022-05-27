Світовий банк прогнозує глобальну рецесію, викликану агресією Росії

Вторгнення Росії в Україну може спричинити глобальну рецесію, оскільки ціни на продукти харчування, енергію та добрива підскочать.

Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки цього року майже на цілий процентний пункт - до 3,2%.

Про це заявив глава Світового банку Девід Малпасс, пише Reuters.

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“Якщо подивитися на глобальний ВВП, зараз важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії. Достатньо навіть самої ідеї, що ціни на енергоносії подвоюються, щоби викликати рецесію”, - сказав він.

Водночас Малпасс не озвучив конкретних цифр або прогнозів. Однак він зазначив, що економіка України відчуватиме значне скорочення.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого. Там заявили, що війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

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