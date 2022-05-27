Світовий банк прогнозує глобальну рецесію, викликану агресією Росії

Вторгнення Росії в Україну може спричинити глобальну рецесію, оскільки ціни на продукти харчування, енергію та добрива підскочать.
Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки цього року майже на цілий процентний пункт - до 3,2%.
Про це заявив глава Світового банку Девід Малпасс, пише Reuters.
“Якщо подивитися на глобальний ВВП, зараз важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії. Достатньо навіть самої ідеї, що ціни на енергоносії подвоюються, щоби викликати рецесію”, - сказав він.
Водночас Малпасс не озвучив конкретних цифр або прогнозів. Однак він зазначив, що економіка України відчуватиме значне скорочення.
Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.
У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.
Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого. Там заявили, що війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.
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