"Світовий голод" хочуть використовувати в якості зброї: Єрмак розповів про провокацію росіян

Часу на роздуми не так багато. Потрібні рішучі дії вже сьогодні.

Росія готує продовольчу кризу, яка здатна запустити ланцюжок інших криз у світі.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони блокують українські порти, знищують врожай, займають значні території на Півдні і крадуть наше зерно", - зазначив Єрмак.

Він навів підтвердження низки застережень, про сам раніше говорив.

"План голоду путіна» націлений на те, щоб запустити хвилю біженців з Близького Сходу та Африки у ЄС та вдарити по економіці наших союзників. Як вважає Снайдер, на фоні можливих голодних бунтів росія спробує шантажувати світ, звинувачуватиме Україну та вимагатиме визнати територіальні здобутки і зняти санкції", - зазначив Єрмак.

Також РФ намагається знищити Україну як експортера та гаранта світової продовольчої безпеки.

"Я раніше писав, що новий Голодомор потрібен росії, щоб спробувати шантажувати світ, розхитати міжнародну коаліцію навколо України та виграти війну в Європі. Тому простих рішень тут бути не може", - додав він.

За словами керівника Офісу президента:

Потрібні зелені коридори з українських портів, щоб розблокувати їх та вивезти зерно.

Для цього необхідні військові конвої, а також протикорабельні ракети для України.

Жодних санкційних поступок бути також не може.

"І часу на роздуми в нас не так багато. Потрібні рішучі дії вже сьогодні", - додав Єрмак.

Нагадаємо, президент Зеленський запевнив, що за знищення життя українців окупанти заплатять повну ціну. Українська влада вже почали працювати над новими санкційними пакетами проти Росії.

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