Світовий голод став новою зброєю Путіна у війні: люди не зможуть дозволити собі продукти

Світовий голод став новою зброєю Путіна у війні: люди не зможуть дозволити собі продукти

Коли людина не може собі дозволити придбати товар через високі ціни - це вже голод, за критеріями ООН.

Україна постачає на світовий ринок 48% олій, в списку експортерів пшениці у світі – на 5-му місці, Україна друга серед експортерів ячменю і третя по поставкам кукурудзи, зокрема, українській зернові йдуть в Євросоюз, Азію, Близький схід і трохи доходить до Америки, але це показники довоєнні, йдеться в ТСН.

41 відсоток всього українського експорту це – агропродукція. Минулого року об’єм торгівлі становив понад 27 мільярдів доларів. Багато це чи мало? Для розуміння уряд США спрямував на оборонну допомогу Україні 23 мільярди.

Сьогодні внаслідок блокування Росією українського моря із портів нічого не рушає, де сумарно зберігається 4 з половиною мільйони тонн зернових. Робота шести портів зупинена, ще чотири захоплені російськими окупаційними військами. Видання «Ройтерс», посилаючись на заступника міністра сільського господарства Тараса Висоцького, повідомляє, що росіяни із окупованих портів могли викрасти півтори мільйонів тонн українського зерна.

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Завдяки супутникам встановлено, як російське судно із ймовірно вкраденим українським зерном прибуло відвантажуватися до Сирії

В умовах заблокованих портів – єдиний спосіб вивозити продукцію – це залізниця, яка системно працює попри не менш системні атаки расистських ракет. Однак навіть три місяці транспортування не досягають місячного показника минулого року. І йдеться не лише про зерно.

В умовах, коли аграрії по всій країні звітують про успішні, а це до 90 відсотків площ і більше - постає логічне запитання подальшої долі вирощеної продукції.

Сьогодні на складах 15 мільйонів тонн кукурудзи при річному споживанні у 8. З новим урожаєм буде додано ще 20 мільйонів тонн. Схожа ситуація із соняшником. При споживані на країну в один мільйон тонн, на складах 7 мільйонів і планується отримати ще 10. Зернові культури зберігаються від 3 місяців до одного року.

Продовольча криза 2022 - нова зброя Путіна: світовий голод

А ще до вторгнення російських окупантів, частка України у постачанні такого продукту як соняшниковий шрот становила 54 відсотки. Його виробляють в процесі переробки насіння соняшнику і використовують, як підгодівлю тваринам. Ним годують птахів, тварин і риб. Світовим виробникам відшукати альтернативу позначиться на кінцевій ціні для споживача, і це може бути що завгодно - від м’яса до яєць.

Мабуть тому в банку Англії вже прямо заявили - війна в Україні спровокувати апокаліптичне зростання світових цін за останні 30 років. І це лиш підтверджує що загроза світового голоду через російське вторгнення реальний.

Хоча б тому, що коли людина не може собі дозволити придбати товар через високі ціни - це вже голод, за критеріями ООН. Кількість людей впродовж останніх років лише зростає і одна з причин – високі ціни на продовольство.

Путін, закриваючи доступ до українського моря знав на що він йшов. Як мінімум вперше за останній час після публічного вигнання йому телефонують лідери Німеччини та Франції із проханням розблокувати порти. На Росії встигли натякнути, що готові обдумати таку пропозицію в обмін послаблення санкцій.

Мабуть… 8 років це таки мало, аби усвідомити що загравання із Кремлем завершується ще більшими проблемами - це по-перше. А по-друге, от такі умови навіть через шантаж щодо послаблення санкцій повністю спростовують три місяці безперервних заяв, що санкції проти Росії не працюють.

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