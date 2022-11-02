Свіжі супутникові знімки зафіксували у Білорусі літаки з гіперзвуковими ракетами з РФ (фото)

Росія перекинула до Білорусі одні зі своїх найпотужніших ракет "Кинджал", які мають радіус дії 2000 кілометрів і можуть летіти в 10 разів швидше за швидкість звуку.

У Мережі опублікували свіжі супутникові знімки, які свідчать, що на аеродром у "Мачулищах" (Білорусь) продовжують перебувати МіГ-31К ВКС РФ, які здатні нести на собі гіперзвукові аеробалістичні російські ракети "Кинжал" і можуть запускати їх на відстані 2 000 км.

Відповідними світлинами, зробленими Planet Labs, поділилося норвезьке видання Faktisk.

"На свіжих супутникових знімках, отриманих Fact Verifiable від Planet Labs, видно три російські літаки МіГ-31К на землі авіабази Мачулищі на південь від Мінська в понеділок ( 31 жовтня) о 09:41. Сама Білорусь не має таких літаків. Ці ж літаки можна побачити і на супутниковому знімку зранку 18 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, можна помітити кілька ракетних контейнерів, на які звертала увагу британська розвідка 1 листопада. Розвідка припускає, що у контейнерах можуть зберігатися ракети "Кинжал".

" Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що Росія використовує ракети "Кинджал" у війні в Україні. Але вперше задокументовано, що вони розміщені в Білорусі. За словами британського захисту, це слід розглядати як попередження Росії Заходу про те, що Білорусь зараз дедалі активніше втягується у війну в Україні", - пишуть журналісти.

Фото: Faktisk

Фото: Faktisk

Зазначається, що "Кинджал" є восьмиметровою гіперзвуковою балістичною ракетою. Їх офіційно представив диктатор РФ Володимиром Путіним у березні 2018 року. Ці ракети можуть розвивати швидкість 12 350 кілометрів на годину. Це в десять разів більше швидкості звуку. "Кинджал" може бути оснащений як звичайними, так і ядерними боєголовками.

Нагадаємо, радник очільника МВС України Вадим Денисенко заявив, що не можна виключати можливість завдавання нових атак "Кинджалами" з території Білорусі, куди були перекинуті винищувачі з відповідними ракетами.

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