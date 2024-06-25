Свіжі західні боєприпаси втамовують “снарядний голод” українських сил: подробиці від Reuters

Попит на артилерійські снаряди різко зріс з моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Західні поставки артилерійських снарядів, які гальмувалися місяцями політичних суперечок у Вашингтоні, нарешті почали надходити до українських підрозділів на передовій.

Коли репортери Reuters відвідали один з артилерійських підрозділів у Донецькій області, де російські війська повільно просуваються вздовж 1000-кілометрового фронту, він застосовував свою самохідну гаубицю М-109 за необхідності.

Раніше солдати казали, що змушені були обмежувати використання 155-мм снарядів проти ворога, що знижувало їхню здатність підтримувати піхоту на передовій.

“Був «снарядний голод». Боєприпаси були досить жорстко нормовані. Це впливало на піхоту. Вони (росіяни) підповзали з усіх боків, це завдавало болю піхотинцям, — сказав командир підрозділу 46-річний Василь. — Зараз більше немає «снарядного голоду» і ми добре працюємо”.

Попит на артилерійські снаряди різко зріс з моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Західні союзники Києва витрачали свої власні запаси, відправляючи снаряди до України, де щодня потрібно тисячі снарядів. Тепер нова хвиля поставок почала надходити до підрозділів, таких як підрозділ Василя, після того як Конгрес США припинив кількамісячні затримки та затвердив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів.

Але для 39-річного Олега, навідника в тому ж підрозділі, проблема не лише в боєприпасах. Україна щойно розпочала масштабну мобілізацію, яка, як сподіваються, поповнить сили у найближчі місяці. Дехто каже, що це зайняло надто багато часу.

“Нас дуже мало. Не вистачає людей, — сказав Олег. — У нас немає навіть половини того, що мало би бути”.

Василь більш оптимістично налаштований, готуючи гаубицю до подальших дій. Впевнений, що Україна переможе російських загарбників, він відкидає нещодавні дипломатичні ініціативи кремлівського диктатора Володимира Путіна та його обіцянки співпраці з Китаєм і Північною Кореєю.

“Усі ці розмови з Кореєю та Китаєм їм не допоможуть. Ми переможемо, ми подолаємо, — впевнений Василь. — Це наш дух, це наша Україна, ми її захищаємо. Ми подолаємо, будь-якою ціною, але ми переможемо”.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії зуміли посилити наступ у Донецькій області та намагаються досягти нових успіхів, використовуючи затримку допомоги Україні з боку Заходу. Курахове та Покровськ опинилися на лінії фронту і можуть повторити долю Авдіївки та Бахмута. Детальніше — за посиланням.

Головне за 24 червня: запеклі бої на фронті, обстріл Одеси

Читайте провідні новини дня: