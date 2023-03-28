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"СВО для захисту": Лавров приголомшив цинічною заявою про "звільнення" українців

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
2042
Час на прочитання
1 хв
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"СВО для захисту": Лавров приголомшив цинічною заявою про "звільнення" українців

Фото: Associated Press

Російські чиновники повернулися до звичної платівки - виправдовування війни проти мирних людей в Україні. Вони знову кажуть про захист “рускоговорящих”.

В Росії знову почали виправдовувати війну проти України захистом людей, які спілкуються російською мовою.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, очільник МЗС РФ Лавров в інтерв’ю заявив, що армія окупантів проводить “спецоперацію” для захисту “русскоговорящих”.

“Росія проводить спеціальну військову операцію для захисту тих російських та російськомовних людей, яких Україна пригнічує, порушуючи всі міжнародні норми. Росія хоче звільнити цих людей від будь-якої загрози їх життю, традиціям та сім'ям”, - сказав Лавров.

Нагадаємо, що фюрер Путін має намір розмістити в Білорусі ядерну зброю. Це його відповідь на провал у війні, яку він розв’язав проти України.

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Дата публікації
Перегляди
2042
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