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"СВО почалась, закінчилась, а товари йтимуть": Путін цинічно висловився про війну та нових союзників

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1693
Час на прочитання
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"СВО почалась, закінчилась, а товари йтимуть": Путін цинічно висловився про війну та нових союзників

Фото: Associated Press

Путін натякнув, що його не цікавлять людські життя, а головне - це гроші.

Російський диктатор Володимир Путін вкотре цинічно заявив про війну РФ проти України. Мовляв, найголовніше, щоб "товари йшли". 

Про це він сказав під час зустрічі з російськими олігархами. 

Диктатор вкотре довів, що його не цікавить те, що Росія масово вбиває українців та великі втрати окупантів на фронті. Мовляв, "СВО може закінчитись, початись і знову закінчитись. Головне - це торгівля". Для цього Путін знайшов нового союзника - Іран. 

"СВО пройшла, почалася, знову почалася, знову пройшла, а товари йтимуть, сто відсотків", - заявив Путін, обговорюючи новий транспортний коридор з Ірану через Каспійське море. 

Раніше Путін на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців заявив, що "найближчим часом жителям європейських країн доведеться їздити до Росії і купувати там ріпу".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1693
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