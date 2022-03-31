“Свобода має бути озброєною”: Зеленський розповів, про що говорив із Байденом

“Свобода має бути озброєною”: Зеленський розповів, про що говорив із Байденом

Спілкування лідерів двох держав тривало годину.

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Український лідер наголосив на необхідності посиленої військової допомоги, оскільки у протистоянні російській агресії настав переломний момент.

Про це він розповів під час свого звернення увечері 30 березня.

Президент повідомив, що під час спілкування з Байденом подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом 1 мільярд доларів і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки.

У розмові з американським президентом Зеленський наголосив на тому, що саме зараз – переломний момент у війні, яку розв’язала Росія. Він відверто назвав президенту Байдену, що саме зараз необхідно Україні.

“Якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо в наших партнерів... А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи... Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія”, - пояснив зміст розмови Зеленський.

"Ми нікому не віримо, у жодні красиві словесні конструкції", - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, Міністерство оборони США передало для Збройних сил України першу партію із шести вантажів для посилення боєздатності. Українські бійці отримають Javelin та Stinger.

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