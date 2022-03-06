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"Свобода - наша найвища цінність": очільник МЗС назвав єдиний спосіб зупинити війну в Україні

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"Свобода - наша найвища цінність": очільник МЗС назвав єдиний спосіб зупинити війну в Україні

Associated Press

За словами урядовця, необхідно не лише звільнити українські території від російської окупації, а й побороти диктатуру Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний можливий спосіб зупинити жахіття війни - це перемогти путінську диктатуру.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Російська агресія повинна стати стимулом для об'єднання всіх 141 держави-члена ООН, які засудили вторгнення Росії в Україну в Генеральній асамблеї, проголосувавши за відповідну резолюцію. Вони повинні об'єднатися і відродити гарантії, закладені у Статут ООН.

Ми повинні бути готові не лише звільнити українські території від російської окупації, а й повністю знівелювати російську загрозу у вигляді путінської диктатури. Єдиний спосіб зупинити жахіття загрози війни - це зупинити Путіна. Свобода - це наша найвища цінність, і ми все зробимо для того, щоб перемогти", - наголосив Кулеба.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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