"Свобода - наша найвища цінність": очільник МЗС назвав єдиний спосіб зупинити війну в Україні

За словами урядовця, необхідно не лише звільнити українські території від російської окупації, а й побороти диктатуру Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний можливий спосіб зупинити жахіття війни - це перемогти путінську диктатуру.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Російська агресія повинна стати стимулом для об'єднання всіх 141 держави-члена ООН, які засудили вторгнення Росії в Україну в Генеральній асамблеї, проголосувавши за відповідну резолюцію. Вони повинні об'єднатися і відродити гарантії, закладені у Статут ООН.

Ми повинні бути готові не лише звільнити українські території від російської окупації, а й повністю знівелювати російську загрозу у вигляді путінської диктатури. Єдиний спосіб зупинити жахіття загрози війни - це зупинити Путіна. Свобода - це наша найвища цінність, і ми все зробимо для того, щоб перемогти", - наголосив Кулеба.