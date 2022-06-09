"Своєрідна помста з боку Росії: військовий експерт - про збільшення обстрілів Харкова

Російські окупаційні війська вкотре здійснили обстріли Харкова у середу, 8 червня. Військовий експерт пояснив мету загарбників.

Обстріл Харкова можна трактувати, як своєрідну помсту РФ за невдачу на основних напрямках наступу.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у ефірі "Україна24".

"Чому зараз збільшився обстріл Харкова? Тому що противник не має успіхів на своєму головному напрямі – Луганському. Ні місто Сєверодонецьк, воно знаходиться частково під нашим контролем і ми там тримаємося дуже добре, ні навколо Сєверодонецька. Те ж саме Лиманський, Ізюмський, напрямок Попасний, Бахмутський напрямок – скрізь усі спроби противника відновити наступальні дії зупинені нашими військами і ми, в принципі, утримуємо ситуацію під контролем. Тому на інших напрямках, зокрема обстріл міста Харкова може бути такою своєрідною помстою з боку Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів, ввечері 8 червня, у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці.