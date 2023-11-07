"Своїх не кидаємо": на Донеччині окупанти підірвалися на протитанковій міні та кинули помирати свого побратима (відео)

Після підриву на протитанковій міні вижили два російських окупанти.

Російські військові, які пересувалися на бронетехніці біля Мар’їнки на Донеччині, підірвалися на протитанковій міні. Двоє росіян дивом вижили та поспішили втекти, попередньо залишивши помирати свого товариша по службі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, після найпотужнішого підриву російської бронетехніки на протитанкових мінах дивом вижили два члени екіпажу.

“Щоправда, один із них вижив зовсім ненадовго – товариш по службі не залишив йому шансів на порятунок, кинувши вмирати посеред поля”, - написав Бутусов.

Окупанти підірвалися на міні та кинули вмирати на полі бою свого побратима

Нагадаємо, що окупанти знизили темпи наступу на Авдіївку.

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