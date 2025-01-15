Своїх не кидаємо, а вбиваємо: на Курщині росіяни впустили бомбу на своїх громадян

2 січня у селі Сергіївка Льговського району Курської області російський літак скинув авіаційну бомбу ФАБ, яка не розірвалася, але залишила вирву на території приватного двору.

Про це повідомило Astra в Telegram.

Виявилося, що бомба впала саме на територію майора поліції, проте постраждалих немає. Місцеві жителі повідомили, що інцидент стався на вулиці Центральній, де мешкає правоохоронець.

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За данними Astra, це вже не перший випадок, коли російські літаки скидають бомби на власну територію або тимчасово окуповані райони, лише за 2024 рік таких випадків було зафіксовано 165, а в 2025 році вже зафіксовано чотири подібних інциденти.

Нагадаємо, російсько-північнокорейські сили в Курській області, розгорнуті для підтримки російської армії у боротьбі з українськими військами, зазнали серйозного удару. Російський безпілотник випадково знищив унікальну північнокорейську установку протиповітряної оборони, яка є модифікованою версією російської ЗРК "Тор".

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