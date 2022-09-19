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"Пішки бігли з позицій": бойовик "Л/ДНР" розповів, як окупанти тікали з Харківської області

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"Пішки бігли з позицій": бойовик "Л/ДНР" розповів, як окупанти тікали з Харківської області

Фото: Associated Press

Бойовик з фейкової "Л/ДНР" розповів дружині, як він тікав з Харківської області.

Загарбник зізнається, що на Харківщині відбувалося ніяке не "перегрупування", а бойовики своїм ходом тікали з позицій, боячись наступу ЗСУ.

Про це бойовик розповів у розмові зі своєю дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант бідкається на те, що його дружина "навіть не уявляє, що там сталося". Вона ж зазначає, що все знає, та каже, що бойовики просто тікали з позицій і їх звідти ніхто не вивозив. Жінка зазначає, що командування окупаційних військ продовжує їм брехати про те, що тримає все під контролем, та через обурення родичів мобілізованих навіть створило чат для спілкування. 

Жінка зазначає, що зараз через Маріуполь їде техніка росіян, на що чоловік їй розповідає, що "він знає, що з цією технікою зроблять".

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки окупантів, обстріляли опорні пункти росіян і знищили їхню техніку.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
429
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