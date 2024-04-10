"Священна війна" проти України: заклики РПЦ порівняли з заявами ісламістських радикалів

Російські церковники обіцяють росіянам "змивання гріхів" за смерть на фронті в Україні.

Російська православна церква (РПЦ) схвалила документ, у якому виправдовує плани Кремля знищити Україну. При цьому заклики церковників дуже схожу на ідеологію ісламістських радикалів.

Про це пише Atlantic Council.

Документ ухвалили на Всесвітньому російському народному соборі, який проходив на чолі з патріархом Кирилом 27-28 березня. У ньому вторгнення РФ в Україну назвали "священною війною, в якій Росія захищає єдиний духовний простір Святої Русі".

У матеріалі зазначається, що РПЦ і раніше транслювала офіційну позицію влади з ключових питань, але рідко коли її заяви закликали до насильства або розкривали територіальні амбіції.

Проте головним "екзистенційним злом" у цьому документі названо Захід, який російські церковники звинувачують у "сатанізмі". А вторгнення в Україну є тільки частиною "великої духовної боротьби проти Заходу".

"Це дуже нагадує ідеологічні аргументи ісламістських радикалів, які давно намагаються зобразити США та інші західні країни як "сатанинські", щоб виправдати свій екстремізм", – йдеться у статті.

Ще одна заява Кирила про "змивання своїх гріхів" російськими солдатами, які гинуть у цій війні, схожа на ісламістську ідеологію терористів-смертників, які потрапляють в рай, якщо віддають свої життя у "боротьбі з невірними".

Подібні наративи про "хрестовий похід" лунають у Росії вже багато років. Після анексії Кримського півострова 2014 року президент РФ Володимир Путін порівняв його з Храмовою горою в Єрусалимі й підкреслив його "духовне значення" для росіян.

"Визначаючи вторгнення у виразно духовних термінах, РПЦ сподівається відбілити воєнні злочини, що чиняться в Україні, і заохотити більше росіян йти добровольцями", – пише автор статті.

На його думку, Путін, ймовірно, вважає знищення України своєю "священною місією", тому на Заході повинні зрозуміти, що можливості досягнення будь-якого компромісу з Кремлем наразі не існує.

Нагадаємо, наказ РПЦ про визнання агресії проти України "священною війною" свідчить, що російська церква перейшла до релігійного нацизму. На думку священника ПЦУ, ставитися до цього треба серйозно, бо це ідеологічна дія, яка спрямована до влади.

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