Священник РПЦ поскаржився на безпорадність російської армії: "Проти нас увесь світ"

За словами попа, Росії "уже пізно щось робити".
Священник РПЦ готує пригожан до програшу Росії. Зокрема, він заявив про технологічну безпорадність армії окупантами перед Збройними силами України.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих".
Піп зазначає, що у ЗС РФ немає боєприпасів та обмундирування.
"Не підвезли боєприпаси, нема обмундирування, у всьому недостача... Пізно опам'яталися, пізно схопилися. Армія противника краще озброєна. Проти нас увесь світ, увесь технологічний світ. Всі проти нас ополчилися. Що ми можемо проти них зробити? Нічого", - сказав піп.
Додамо, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній прокоментував останні події, пов'язані з виселенням УЦ МП з Києво-Печерської лаври.
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