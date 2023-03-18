Священник РПЦ поскаржився на безпорадність російської армії: "Проти нас увесь світ"

Священник РПЦ готує пригожан до програшу Росії. Зокрема, він заявив про технологічну безпорадність армії окупантами перед Збройними силами України.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих".

Піп зазначає, що у ЗС РФ немає боєприпасів та обмундирування.

"Не підвезли боєприпаси, нема обмундирування, у всьому недостача... Пізно опам'яталися, пізно схопилися. Армія противника краще озброєна. Проти нас увесь світ, увесь технологічний світ. Всі проти нас ополчилися. Що ми можемо проти них зробити? Нічого", - сказав піп.

Додамо, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній прокоментував останні події, пов'язані з виселенням УЦ МП з Києво-Печерської лаври.

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