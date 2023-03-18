Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Священник РПЦ поскаржився на безпорадність російської армії: "Проти нас увесь світ"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1079
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Священник РПЦ поскаржився на безпорадність російської армії: "Проти нас увесь світ"

За словами попа, Росії "уже пізно щось робити".

Священник РПЦ готує пригожан до програшу Росії. Зокрема, він заявив про технологічну безпорадність армії окупантами перед Збройними силами України.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих".

Піп зазначає, що у ЗС РФ немає боєприпасів та обмундирування.

"Не підвезли боєприпаси, нема обмундирування, у всьому недостача... Пізно опам'яталися, пізно схопилися. Армія противника краще озброєна. Проти нас увесь світ, увесь технологічний світ. Всі проти нас ополчилися. Що ми можемо проти них зробити? Нічого", - сказав піп.

Додамо, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній прокоментував останні події, пов'язані з виселенням УЦ МП з Києво-Печерської лаври.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1079
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація