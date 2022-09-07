Священник, який матері загиблого заявив, що в Україні "спецоперація, а не війна", відмовляється від своїх слів

"Спецоперація, а не війна" - такі слова почула мати військового, що прийшла до Свято-Миколаївського собору в Горішніх Плавнях по розраду, йдеться в ТСН.

Наталія Щерба розповідає, що її 41-річний син Максим працював водієм-далекобійником, мав поїхати за кордон на заробітки, але затримався в Україні, бо освідчився дівчині. На війну пішов у перший же день вторгнення. «Він підскочив у коридор і одразу: «Мамо, я пішов». Я почала його благати, але він каже: “Мамо, хто піде? Потрібно. Я не хочу, щоби орки прийшли на нашу Україну». Він узагалі у мене такий патріот, взагалі такий проєвропейський хлопець», - каже жінка.

Був майстром спорту з пауерліфтингу, а на війні - кулеметником. Мати згадує останню розмову з сином за день до його загибелі. «Вибухи чула в телефон. Він: "Мамочко, не хвилюйся, все буде нормально" І ось вийшло так, що 1 числа він загинув», - розповідає жінка.

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Забрати його тіло з поля бою побратими не змогли. «Попадання одразу в грудну клітку, поряд який з ним був хлопець, він до нього підбіг. І тут одразу другий приліт. Максима одразу вбило, а його поранило. Забрали поранених та пішли. А Макса не змогли витягнути, то там моя дитина і залишилася. Потім ці орки зайняли це місце. Що там зараз із тілом моєї дитини, я не знаю. Кажуть, що, може, закопали», - каже жінка.

Думала, що після цієї трагічної звістки і сама не виживе, вирішила піти до Свято-Миколаївського собору по розраду. «Отець Григорій у мене питає, що у вас трапилося? Я ж йому і кажу: «Батюшко, у мене сина вбили на війні». І він стоїть так і каже: "А ви знаєте, що це не війна, а спецоперація?" Мене ніби вогнем по серцю. Я кажу: «яка спецоперація? У мене сина з танка в грудну клітку пробили, яка спецоперація?». Він там почав говорити, що для Бога все живе, моліться. Моліться за ворогів і всяке інше. Я вже не чула, залилася сльозами», - пригадує жінка.

Отець Григорій раніше отримав популярність за те, що "виганяв з людей бісів". Колеги священника запевняють, що чоловік твердить, що такого не казав. "Я питав, чи казав він таке слово про «спецоперацію», він казав – ні, я такого не казав. Там з приводу загиблого захисника він казав, що так було, що ми молимося за нього, коли його доставлять, ми відспіваємо його. І все. Це з його слів", - кажуть у соборі.

З самим отцем журналістам поспілкуватися не вдалося навіть під його будинком. Не відповідає і телефон.

Про цей випадок поліція дізналася із соцмереж. «Негайно після того, як виявили публікацію, поліція зареєструвала цю подію. Поліція збирає матеріали для того, щоб надати їм оцінку та спрямувати їх до СБУ», - заявили в поліції.

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