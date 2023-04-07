Священнику УПЦ МП, який понад 2 роки розбещував своїх неповнолітніх дочок, обрали запобіжний захід

47-річний чоловік після смерті дружини почав розбещувати своїх доньок 13 та 15 років.

У Дніпрі священнику УПЦ МП, який понад два роки розбещував двох неповнолітніх дочок, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У прокуратурі зазначили, що знущання над дівчатами тривали понад 2 роки. За даними слідчих, 47-річний чоловік після смерті дружини почав розбещувати своїх доньок 13 та 15 років.

Про дії батька дівчата розповіли старшому повнолітньому брату, який одразу повідомив поліцію. Дівчата наразі перебувають у лікарні.

Зазначається, що дівчат опитали у зеленій кімнаті (спеціальне безпечне місце для опитування дитини, яка стала свідком чи жертвою злочину. Інтерв'ю проводять таким чином, щоб не допустити ретравматизації).

"Сама "зелена кімната" нагадує звичайну дитячу кімнату. В ній є іграшки, м’які меблі різного розміру, фарби, олівці тощо. А розмова з дитиною автоматично записується", – пояснили у прокуратурі.

У поліції додали, що завдяки цим аудіо- та відеозаписам можна уникнути повторних допитів дитини іншими учасниками процесу та повернення її у травматичні події.

Затриманого мають позбавити волі на строк від 5 до 8 років.

Служба у справах дітей вирішуватиме питання щодо встановлення тимчасової опіки над дітьми.

Нагадаємо, у Дніпрі 47-річний священник одного з місцевих храмів УПЦ Московського патріархату протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії відносно своїх дітей.

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