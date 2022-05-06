"Святкові заходи - неможливі зі зрозумілих причин": у Кремлі нібито передумали проводити парад 9 травня у Маріуполі

У Росії заявили, що нібито не будуть проводити парад 9 травня у заблокованому окупантами Маріуполі.
За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, "святкові заходи - неможливі зі зрозумілих причини".
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
"Говорилося вже, що цього року, звичайно ж, неможливо це із зрозумілих причин. Але час прийде, і там буде широке святкування, — цитують росЗМІ "говорящу" голову Путіна.
Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія вирішила повторити "виставу" 9 травня в українському Маріуполі через вісім років після "параду полонених" в Донецьку. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.
Нагадаємо, в РНБО українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги 9 травня через високу ймовірність масових обстрілів РФ.
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