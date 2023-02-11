Святкування річниці війни Росії: у Путіна з масовкою розплачуватимуться одягом і їжею - ЗМІ

Російський дикатор Путін готується до святкування річниці війни проти України. Для цього вже збирають масовку на "святковий концерт", з якою готові розплачуватись "брендовим одягом", їжею або 500 рублів.

Про це пише Bild.

Російський диктатор у Москві також планує виступити на концерті за нагоди року масових вбивств українців. У Росії вже почали набирати масовку, якій обіцяють "500 рублів за кілька годин роботи".

Також на кривавий концерт завозитимуть студентів. Їм обіцяють за присутність брендовий одяг та їжу.

Видання зауважує, що масовка на путінські концерти подешевшала. Ще рік тому росіянам за аналогічне дійство пропонувати 1500 рублів.

Нагадаємо, росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках загарбники планують організувати справжній концерт, на який, ймовірно, приїде і Володимир Путін. На це дійство планують зігнати 200 тисяч росіян.

У Кремлі кривавий концерт з нагоди річниці війни Росії проти України поки не коментують.

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