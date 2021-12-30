"Святкуйте спокійно": Данілов прокоментував ймовірність російського вторгнення на Новий рік

Секретар РНБО наголосив, що Кремль насамперед прагне дестабілізувати ситуацію всередині України.
Станом сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії на Україну.
Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
За словами Данілова, влада не бачить великої небезпеки на українських кордонах.
"Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна і військова агресія з боку РФ, то для українців від лютого 2014 року це, на жаль, щоденні речі", — зазначив Данілов.
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